V domovech pro seniory často pomáhají dobrovolníci i brigádníci. Je to přínos pro zařízení i klienty

Seniorům místo volna pomáhá například Andrea Martínková, která jako studentka střední zdravotnické školy dochází do Domova pro seniory Clementas v Mlékovicích třikrát týdně. Působí tam jako pečovatelka.

„Určitě mi to dává hodně do té praxe, s těmi lidmi tady více komunikujeme, s námi spolupracují. V té nemocnici je to ale jiné, nemáme čas si s nimi ani popovídat,“ popsala svou zkušenost. „Se sestřičkami se mi pracuje výborně, jsou tady všechny skvělé,“ řekla jedna z klientek domova.

Už v covidové krizi přišla do zařízení také Kateřina Masáková. I ona má radost z blízkého navázání vztahů s klienty. „Mě sem přivedla mamka, protože v covidu se vrátila po třinácti letech do zdravotnictví, a já jsem sháněla brigádu při distanční výuce,“ uvedla.