Meteorologové vydali výstrahu kvůli vedru. Česko má za sebou tropickou noc

Některé kraje kvůli riziku vzniku požárů už zakázaly kouření a rozdělávání ohně na rizikových místech, jako jsou lesy, parky a okolí skladů sena a slámy.

Rekordní teploty byly zaznamenány i v pondělí ráno, například na západočeské stanici Dyleň teplota neklesla pod 22 stupňů. „Nejčastěji se dnes ráno teploty pohybují mezi 20 a 16 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy kolem 14 stupňů,“ uvedli meteorologové.

#pocasi Na několika místech v noci neklesla teplota pod 20 °C (tzv. tropická noc).

Vůbec nejteplejší ráno je na stanici Dyleň v západních Čechách, kde teplota neklesla pod 22,0 °C. A také tu dnes máme na několika stanicích nejteplejší noc v historii 10. červenců. pic.twitter.com/mCRVEdTuTu — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 10, 2023

Tropy budou pokračovat i přes den. Na většině území přesáhnou třicítku, na jihu Moravy se mohou dostat až na 36 stupňů. „A to i přes to, že přes nás dnes bude přecházet studená fronta. Ta přinese zvětšenou oblačnost a místy přeháňky nebo bouřky. Později odpoledne a večer už bude ale mraků opět od západu ubývat,“ dodali meteorologové.

V úterý by už nejvyšší denní teploty měly být mírně nižší, do 34 stupňů, a od středy do pátku by maxima měla být kolem třiceti stupňů. Proti pondělí by měly být i chladnější noci. V druhé polovině pracovního týdne podle předpovědi současně přibude mraků. Přeháňky nebo bouřky budou místy zřejmě ještě o víkendu, nejvyšší denní teploty se ale postupně vrátí na průměrných 34 stupňů Celsia.