Až sedmdesát procent obětí znásilnění „zamrzne“, říká Otavová. Bude to v definici bezbrannosti, ujistil Stanislav

„Předložili jsme dvě verze znásilnění, dnes (v úterý) k tomu proběhla mezi ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) a zástupci poslaneckých klubů diskuse, kde došlo k většinové shodě nad variantou B — to znamená proti vůli. (…) Nebude tam potřeba násilí, ale bude to proti vůli,“ okomentoval Stanislav.

Strany se také dohodly, že do bezbrannosti bude výslovně zahrnuto i Otavovou zmíněné „zamrznutí“ oběti. „Jako ministerstvo to připravíme tak, aby toto zamrznutí bylo bezpečně zakomponováno v legální definici bezbrannosti,“ ujasnil Stanislav.

Bezbrannost je velmi široký pojem a zahrnout ji do právní úpravy zcela komplexně bude velmi náročné, reagovala Otavová. „Chápu, že i pro zákonodárce je problém to uchopit tak, aby to obsáhlo všechny možnosti, které mohou nastat,“ uvedla. Co se týče sexuálního styku proti vůli, jak zmínil Stanislav, pachatel to podle Otavové při „zamrznutí“ nemusí poznat.

„To je zakomponováno v legislativním návrhu nového vložení paragrafu, (…) který definuje, že v případě, kdy chybí vůle, je to bezbrannost,“ vysvětlil Stanislav. V takovém případě by tedy nebylo třeba verbálně či nonverbálně vůli projevovat, doplnil.

Peněžité tresty nebudou

Dokazovat i trestat sexuální násilí to podle Otavové určitě usnadní. Pomůže to ale podle ní i tomu, že více obětí sexuální násilí nahlásí. „Nyní mají oběti pocit, že pokud násilí nebylo použito, netýká se jich to. A dávají si za vinu, že se ve stavu zamrznutí, který nemohly ovlivnit, nebránily, protože se to teď po nich vyžaduje.“

Blažek se v úterý se zástupci poslaneckých klubů také dohodl, že za znásilnění nebude možné uložit samostatné peněžité tresty. „Abych to uvedl na pravou míru, vždy se počítalo s tím, že to bude trest doplňkový. (…) Navenek to mohlo způsobovat výkladové problémy, tak jsme od té textace ustoupili,“ poznamenal Stanislav.

„Budeme hledat jinou cestu, abychom mohli odčinit především nemajetkovou újmu obětem, třeba prostřednictvím zákona o obětech trestných činů,“ doplnil.