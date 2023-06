Desetitisíce českých dětí se na internetu chovají rizikově. Píší si s neznámými lidmi či sdílí soukromí

Na internetu se rizikově chová asi 170 tisíc českých dětí. Píší si s neznámými lidmi nebo sdílejí své fotografie a videa. Téměř čtyři z deseti dětí ve věku od osmi do 15 let přiznávají, že mají nějakého „on-line kamaráda“, kterého nikdy neviděly, osobně ho neznají a pouze si s ním píší. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Nadaci O2 mezi téměř pěti tisíci respondentů, mezi kterými byli rodiče i děti.