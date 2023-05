Jaderné elektrárny patří k nejzabezpečenějším místům Česka. Odolat musí teroristům i zemětřesení

„Zabezpečení našich elektráren kvůli jakémukoliv zlovolnému činu zvenku je pravidelně přehodnocováno,“ ujišťuje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. „Válečný konflikt je samozřejmě něco, co jsme úplně neočekávali. Ale na těch jaderných elektrárnách už není co ke ‚zodolnění', protože na úmyslný zásah vojenskou technikou, s cílem ji zničit, ji prostě nepřipravíte,“ dodala.

K nejstřeženějším místům v Česku patří reaktory. Ty temelínské chrání železobetonový kontejnment, stěny konstrukce mají sto dvacet centimetrů. „Musíme umět řešit teroristické útoky, pády předmětů včetně letadel, přírodní jevy, extrémní sucha a horka, úplně stejně jako extrémní deště, sněžení, mrazy,“ říká ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek z ČEZ.

Při stavbě elektrárny se počítalo i s možností zemětřesení. „Seismická odolnost je mnohem vyšší než jakékoliv historicky zaznamenané zemětřesení v našem regionu,“ doplnil Zronek.

Neustálá kontrola

Během normálního provozu je prostor kolem reaktoru hermeticky uzavřený a nikdo do něj nemá přístup. Manipulaci s radioaktivním materiálem i použitým palivem kontroluje prostřednictvím kamer i Mezinárodní agentura po atomovou energii.

Jaderné elektrárny v Temelíně a v Dukovanech vyrobí dohromady necelých čtyřicet procent veškeré elektřiny, která se v Česku spotřebuje. Klíčové je elektrárny nejen zabezpečit, ale také zajistit stálý přísun radioaktivního paliva. Palivové tyče se vozily z Ruska, poté, co Putinův režim napadl Ukrajinu a padlo rozhodnutí evropských zemí vyvázat se ze závislosti na agresivní Moskvě, hledal ČEZ zdroje jinde. Na dodávkách paliva se dohodl s americkým Westinghousem a francouzskou společností Framatome.

Drábová: Elektrárny stárnou, musíme být připraveni

České jaderné elektrárny stárnou, což s sebou přináší různé provozní problémy. První blok Dukovan byl spuštěn v roce 1985, tedy před téměř čtyřmi desítkami lety. Poslední, čtvrtý blok, v roce 1987. Druhá česká jaderná elektrárna Temelín byla zprovozněna na konci roku 2002.

ČEZ do modifikací a modernizací na každé z elektráren ročně investuje miliardy korun. Díky investicím se životnost Dukovan prodloužila, namísto původních třiceti let by měly vydržet v provozu ještě jednou tak dlouhý čas.