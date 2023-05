Policie hledá třináctiletou dívku z Prahy

Policie pátrá po třináctileté Karolině Tomanové z Prahy. Je pohřešovaná od úterního odpoledne, kdy odešla na plavání, kam ale nedorazila. Dívka, po které policie vyhlásila pátrání v režimu Dítě v ohrožení, může mít počínající psychické problémy a není vyloučeno to, že by se mohla pohybovat i mimo hlavní město. Na policejním webu to uvedl mluvčí Jan Rybanský.