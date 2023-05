Hrad žádá o dalších devět zaměstnanců, peníze na ně nepotřebuje. Svůj tým bude mít i první dáma

„Současné nastavení Kanceláře prezidenta republiky (KPR) a obou příspěvkových organizací se nezměnilo od roku 1993. Už z toho je jasné, že doba velmi pokročila a nároky se výrazně změnily. Kancelář každý rok posílala desítky milionů do obou příspěvkových organizací, a tak jak to nastavila, rezignovala na kontrolu použití těch prostředků,“ uvedla na úvod brífinku Vohralíková.

Organizační změnu chtělo nové vedení Pražského hradu původně spustit od 1. května. Podle Vohralíkové ale musí být návrhy projednány s pěti odborovými organizacemi, které v KPR, SPH a Lesní správě Lány fungují. Termín byl proto posunut na začátek června.

O chod Pražského hradu se starají Kancelář prezidenta republiky (KPR), Správa Pražského hradu (SPH) a Lesní správa Lány, přičemž SPH a lánská lesní správa jsou příspěvkové organizace spadající pod kancléřku. Vohralíková chce v nové organizační struktuře sjednotit pod KPR klíčové agendy, jako jsou ekonomika, personalistika, IT a právní a programové věci.

Chce tak získat lepší kontrolu nad financemi zasílanými do příspěvkových organizací, nad péčí o lidi nebo nad snahou prezidenta Petra Pavla více otevřít Pražský hrad. „Když někam posílám peníze, chci mít kontrolu nad jejich využitím. Chci mít jednotlivou metodiku, která bude fungovat jak v příspěvkových organizacích tak i v kanceláři prezidenta,“ dodala Vohralíková.

IT Kancelář prezidenta republiky neměla. „Všechno IT bylo pouze na SPH, už z toho je jasné, že nároky s příchodem nového prezidenta na IT jsou úplně jiné, než byly dříve. Je tam široká oblast kybernetické bezpečnosti, která má jiné nároky v kanceláři prezidenta a v SPH,“ uvedla kancléřka.