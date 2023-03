Hudební a výtvarnou výchovu by ve třídách mohly doplnit další umělecké obory

Na základní škole v pražských Řepích při hodině hudební výchovy nacvičují i taneční choreografii. Právě tanec spolu s dramatizací nebo audiovizuální tvorbou by se mohl objevovat ve školách vedle dvou tradičních výchov častěji. Pracovní skupiny vypracovaly dvojí možné pojetí.

„První varianta zachovává současný stav – to znamená hudební a výtvarná výchova. A ty doplňující vzdělávací obory by měly zůstat mimo závazný vzdělávací obsah pro všechny žáky,“ nastínil předseda skupiny expertů ministerstva školství pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Jan Jiterský.

Ve druhé variantě by si školy ze všech uměleckých oborů vybíraly dva hlavní, které by učily minimálně pět let po sobě. I se základy těch zbývajících by se ale děti musely seznámit. „Předpokládám, že většina škol bude tradičně stále kontinuálně vyučovat výtvarnou a hudební výchovu. Ale jde nám o to, aby školy měly možnost se do budoucna profilovat,“ uvedla členka pracovní skupiny pro filmovou a audiovizuální výchovu Tereza Czesany Dvořáková.

Člen výkonného výboru Společnosti pro hudební výchovu Jan Prchal se ale obává, že předměty nebude mít kdo učit. „A navíc by nebyla zajištěna prostupnost. Protože žák, který by přešel z jedné školy na druhou, by se setkal s něčím, co nikdy neměl,“ upozornil.

Beze známek

Tvůrci obou variant napsali dopisy na ministerstvo. To svolává na začátek května společnou schůzku. Nejpozději v květnu pak resort do krajů pošle také návrh, podle kterého by se v prvních až třetích třídách neznámkovalo – a to nejen ve výchovách.

V každém předmětu by se hodnotilo několik kritérií. Vysvědčení by tak získalo novou podobu. „Kritérium může být doplněno nějakou grafickou úpravou, třeba vyplněním čtverečků u každého kritéria, nebo vysvědčení může být koncipováno jako tabulka, ve které bude u každého kritéria 'ano' nebo 'spíše ano',“ popsal Jiterský.

Kompletní návrh předloží ministerstvo vládě v říjnu. Pokud projde, začnou změny ve školách platit nejdříve od září 2025.