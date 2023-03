Motorkář podle celníků propašoval z Nizozemska do Česka kokain za miliony, drogu skrýval v nádržce

Motorkář podle celníků propašoval z Nizozemska do Česka kokain za miliony korun. Byl podle nich součástí gangu. Zadrželi pět lidí, které policie obvinila z nedovolené výroby a přechovávání drog. Hrozí jim dva až deset let, či osm až dvanáct let vězení. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informovala mluvčí celníků Martina Kaňková.