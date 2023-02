Za drahými potravinami je chybějící konkurence i ceny energií, příčiny jsou komplexní, zaznělo v Událostech, komentářích

„Když se podíváme na statistiky například cen prasat, Čeští chovatelé prodávají pod cenami EU. A to platí i o mléce. Potraviny musíme vyrobit s využitím energií na výrobu i skladování a bohužel se to na cenách potravin projevilo,“ vysvětlil Doležal. Podotkl, že v obchodech jsou české značky velmi snadno nahraditelné zbožím ze zahraničí. Příkladem je například levné máslo z Polska.

„Snížit DPH na základní potraviny a provázat to s přísnou kontrolou,“ souhlasil prezident Agrární komory Jan Doležal. Ten kategoricky odmítl, že by mohli být viníkem zdražování potravin zemědělci, vidí za nimi zvýšené náklady. Upozornil na to, že největší cenový nárůst je u položek, u kterých v České republice klesá produkce. „Je namístě zamyslet se nad tím, jestli je to správný trend,“ řekl.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) by měl podle Prouzy splnit slib, že navrhne snížení DPH. „Nulové DPH u základních potravin by se mohlo vyvážit například zdražením nezdravých potravin,“ řekl s tím, že se prodlužuje délka života, ale nikoliv jeho kvalita, což je důsledek nekvalitního stravování.

Večeřová: Pro snižování cen potravin není prostor

Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová ve středu dopoledne prohlásila, že pro snižování cen potravin není prostor kvůli nákladům firem. „V současné době se hledá viník, kdo může za drahé potraviny, a v téhle svaté válce se trochu zapomnělo na to, co je příčina vysokých cen. To nejsou ani zemědělci, ani potravináři, ani obchodní řetězce, to jsou zvýšené ceny všeho. Především ceny energií, které nikdo neřeší,“ řekla Večeřová.

Dodala, že i přes zastropované ceny energií platí podniky čtyřikrát více než v roce 2019 a stanovené maximální ceny energií jsou mnohem vyšší než v okolních zemích. Výrazné zdražování energií loni podle ní zasáhlo nejvíce malé a střední podniky, které nedostaly žádné kompenzace. Růst cen energií je podle ní zasáhl proto, že nemají tak výhodné smlouvy s dodavateli jako velké podniky.

Podle Potravinářské komory by mohly ceny potravin letos ještě mírně růst, nemělo by už ale docházet k výrazným skokovým změnám. Diskutovat by se podle ní mělo o odstranění příčin zdražování potravin. „Vítáme, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude kontrolovat obchodní přirážky v celé vertikále u čtyř potravin. Počkejme si na výsledky,“ uzavřela Večeřová.