Pro trestání sexuálního násilí je hlavní problém krátká promlčecí lhůta, shodli se právníci

Násilím sexuálním a také domácím se zabývá i Istanbulská úmluva. Je to dokument, který ratifikovala většina evropských zemí, Česko však ne. Důrazně se proti ní vymezila Jochová Trlicová. „Násilí je tam podmíněno genderově a výklad pojmu gender je velmi sporný. Nevíme, co to přesně definuje, náš právní řád to nezná,“ uvedla.

„My netrestáme sex bez souhlasu. My trestáme násilí, respektive pohrůžku násilím, pohrůžku jinou těžkou újmou. Nezaměřujeme se na to, že někdo s pohlavním stykem nesouhlasí. To je potřeba změnit,“ shrnula Ježková.

Diskutuje se nyní o změně legislativy, která by nově definovala znásilnění jako sex bez souhlasu druhé strany. Podle ministra „by bylo dobře podívat se, jak to funguje v zemích, kde takové ustanovení už mají“, ale principiálně proti redefinici znásilnění není. Podle Veroniky Ježkové je nyní znásilnění definováno podstatně přísněji. Trestný čin se stává, když je sex vynucen násilím nebo pohrůžkou násilí.

Podle Balaše ale právě tak, že pachateli sexuálního násilí jsou převážně muži, vypadají statistiky. „Vypovídají o tom, že něco na genderově motivovaném sexuálním násilí je. Většina pachatelů jsou muži od 20 do 30 let – asi 75 procent. V tom ohledu to není nic objevného a v tom to zkrátka je,“ upozornil.

Veronika Ježková vnímá ale Istanbulskou úmluvu i jako symbol. Zásadní legislativní změny podle ní s její ratifikací nebudou nutné. „Je to vzkaz obětem, jsme stát, který stojí za oběťmi trestných činů, ať se jedná o sexualizované násilí, domácí násilí a podobně. Je to věc, která pomůže rozvíjet pomoc obětem,“ podotkla.

Jochová Trlicová se nedomnívá, že by takový symbol něco změnil. Úmluvu charakterizovala jako „cár papíru“, který podle ní staví muže a ženy proti sobě. „Jde o to, že muži a ženy se mají učit spolupracovat. Tato úmluva vnímá to, že je nepřátelství mezi nimi. To je špatný signál, který vnášíme do společnosti. Máme pěstovat prevenci a primární prevence, rodičovská výchova muže a ženy, dětí, je naprosto zásadní pro to, abychom vychovali zdravou generaci dětí, které nebudou páchat násilí,“ apelovala.