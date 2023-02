Úřadům práce chybí přes dvě stovky pracovníků, nestíhají vyřizovat příspěvky

Úřadům práce chybí 232 pracovníků, kteří by vyřizovali dávky, nejvíc těchto neobsazených míst je v Praze, a to osm desítek. Na společném jednání sociálních výborů sněmovny a Senátu to řekl generální ředitel úřadu práce Viktor Najmon. Úřady čelí náporu žadatelů a kritice za zpožďování dávek. Situaci na úřadech kritizoval i ombudsman Stanislav Křeček.