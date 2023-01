Případů chřipky v Česku pomalu ubývá, přibylo ale nemocných školáků

„Sledujeme pomalu se snižující aktivitu chřipky, což odpovídá očekávanému vývoji. Nadále ale přetrvávají lokální ohniska výskytu chřipkových onemocnění včetně onemocnění se závažným průběhem,“ sdělil vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl.

Dodal také, že výrazný úbytek nemocnosti v některých krajích se týká především dětí do pěti let a dále kategorie lidí starších pětašedesáti let. „V některých krajích je v těchto skupinách až sedmdesátiprocentní úbytek nakažených,“ říká.