Česko snížilo spotřebu plynu o 850 milionů kubíků. Podle Síkely již splnilo cíl uspořit 15 procent oproti loňsku

Závazek snížit spotřebu od října 2022 do letošního března alespoň o 15 procent spotřeby proti předchozí topné sezoně znamená pro Česko, že by mělo spálit alespoň o 800 milionů metrů krychlových plynu méně. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se podařilo snížit spotřebu o tolik již v polovině ledna. Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla uvedl, že od října do poloviny ledna klesla meziročně spotřeba o více než 23 procent čili zhruba 850 milionů metrů krychlových.

„Potvrzuje se to, co říkám od loňského jara. Úspory energií jsou velmi účinným a ve svém důsledku velmi levným nástrojem na posilování energetické bezpečnosti,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Podle dat resortu jsou zásobníky plynu plné z 80 procent, je v nich 2,75 miliardy metrů krychlových. Podle Síkely je to více než dvojnásobek oproti loňsku.