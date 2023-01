Stavebního materiálu je na trhu opět dost, poptávka po něm ale klesá

Podobná situace je i u prodejců stavebních materiálů. Třeba v prodejně v Dolních Počernicích ještě před pár měsíci řešili nedostatek zboží. Teď je, ale stojí zde víc. „Máme dostatek všeho. U betonových skruží je meziroční cenové navýšení deset, patnáct, dvacet procent, podle jednotlivých druhů,“ dává příklad obchodní zástupkyně Markéta Mrázková.

Také v obchodu se stavebninami sledují úbytek zákazníků. A stejně jako výrobcům oken, i jim chybí hlavně ti menší, stavitelé rodinných domů. „V posledních dvou třech měsících je to až osmdesát procent poklesu zájemců o hypotéky. To se potom promítá do výstavby, potažmo do prodeje stavebních hmot,“ vysvětluje generální ředitel firmy prodávající stavebniny Petr Vaněrka.