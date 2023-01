V desítce obcí volí zastupitelstvo, podařilo se konečně sehnat dost kandidátů. V Moldavě se volby opakují

Na rozdíl od řádného termínu se při dodatečných či opakovaných volbách hlasuje pouze jeden den, v sobotu, a to od 7 do 22 hodin. Výsledky budou známé do nedělního rána.

Hlasovat mohou občané desítky obcí, kde se loni v září nepodařilo sehnat tolik kandidátů, aby bylo možné obsadit minimální zákonem stanovený počet křesel v zastupitelstvu. Nyní se to změnilo, situace se opakovala pouze v Brodci na Lounsku, kde i dodatečné volby byly vyhlášeny marně.