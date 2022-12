Lidé potřebují o Vánocích hlavně naději, říkají Pastoral Brothers

„To, co jsi řekl, všechno potřebují dospělí. A pak to prožívat v bezpečí rodiny nebo mít minimálně přítele, přátele, se kterými mohou sdílet všechny emoce, ať už pozitivní, nebo negativní,“ doplnil Helebrant.

„Zvlášť po době koronakrize a různých lockdownů jsou děti hodně zasažené. Vnímám to v každodenní práci s nimi. Potřebují oporu, rameno, do kterého se můžou třeba i vyvztekat nebo vybušit, protože je tam nahromaděného hodně, a hlavně potřebují dospělé, kteří s nimi můžou trávit čas. Hlavně potřebují naději. To je potřeba pro všechny, kort o Vánocích, já to vnímám jako nejdůležitější téma,“ konstatoval Müller.

Během adventu řešili také otázku pekla, kdo v něm je a kdo v něm skončí. „Já teda vnímám peklo jako nějaký radikální egoismus. Neschopnost vztahu, neochota se vztahovat k druhým lidem, k Bohu, neschopnost lásky. A lidé, kteří tady takhle působí už teď, tak ti už to peklo zažívají tady a teď,“ řekl Müller.

A jako peklo vnímají i válku na Ukrajině, legraci si z ní nedělají. „Je to možná i oblast, kdy pokud farář není dotázán, tak by měl možná i mlčet. Co říct k takovému hnusu? Nic se ani říct nedá. Ale my třeba můžeme doufat, nebo v to já doufám, že Bůh to jen tak nenechá, že ke spravedlnosti jednou dojde. Neříkám hned teď, ale někdy, že k ní dojde. Také na spásu a na odpuštění má Bůh věčnost,“ vysvětlil Helebrant.

Odkud se vzaly Vánoce?

Pastoral Brothers mluvili také o tom, že Vánoce jsou vlastně až pozdní tradice, na kterou se váže řada dalších. „Já to vnímám pořád jako svátek naděje, už jsem to říkal, světlo skrze tmu, které proniká. Ono to možná s tím slunovratem má něco dohromady, proč se tomu bránit, ale ve chvílích nejtemnějších nocí právě potřebujeme slyšet, že to skončí, a to je možná pro lidi na Ukrajině také důvod, proč slavit Vánoce,“ myslí si Müller.

„Bůh poslal sebe. To jsou vlastně dvě tradice. Matoušovská. Lukášovská. To jsou dvě evangelia, kde příběhy o Ježíšově narození máme. No, ale pak jakoby dlouho nic, nebo – řekněme – sto let zhruba nic, až někdy ve třetím století se teda začaly slavit Vánoce,“ vysvětlil Helebrant.

Doplnil, že jde vlastně o druhý křesťanský svátek. „Největší jsou Velikonoce a právě až díky nim slavíme Vánoce. Bez nich by to vlastně nedávalo smysl,“ podotkl.

„Pobožní sígři“

Pastoral Brothers vymyslel podle nich Bůh. „Já jsem si řekl, že by bylo potřeba udělat něco křesťanského tohohle typu. A tak jsem přišel za Jakubem, seděli jsme u piva, tak říkám, hele, mám super nápad, potřebuju na to nějakého kámoše. Pojďme do toho,“ zavzpomínal na začátky Müller. S nadávkami se ale setkávají pořád.