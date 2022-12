Nový portál zastřešuje elektronické služby pro řidiče. Přináší i novinky

Oproti tomu, co dosud fungovalo na různých webech, jsou na Portálu dopravy i novinky. U elektronické žádosti o řidičský průkaz tak je nově možné požádat o nový doklad i kvůli jeho ztrátě, odcizení nebo změně osobních údajů, upozornil Kupka. Zatím bylo možné na Portálu občana žádat o nový řidičský průkaz pouze kvůli konci platnosti starého. Je možné požádat i o zrychlené vyřízení žádosti do pěti pracovních dnů.

Portál dopravy by se měl dále rozvíjet. Podle Kupky do něj přibude elektrická úhrada správních poplatků nebo možnost získat výpis z karty řidiče, objevit by se měl také přehled všech držených leteckých průkazů či průkazů vůdců malých plavidel a údaje o letadlech nebo plavidlech a bude k dispozici přístup do registru Státní plavební správy.