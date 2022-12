Ministerstvo chce zpřísnit podmínky pro obchodníky s energiemi. Změna má ochránit spotřebitele

Ten je zároveň i jednatelem firmy Stabil Energy, kterou zakládal. Energetický regulační úřad jí v minulosti udělil rekordní čtyřmilionovou pokutu a sebral licenci. „Stabil Energy byla odebrána licence za opakované a závažné porušování energetického zákona a zákona o ochraně spotřebitele,“ informoval mluvčí úřadu Michal Kebort. V získání nové licence to ale podnikateli nebránilo.

Podmínka spolehlivosti

Řešit podobné případy má nová podoba energetického zákona. „Zpřísnění podmínek pro obchodníky nyní ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje spolu s Energetickým regulačním úřadem,“ potvrdil mluvčí resortu Vojtěch Srnka.

Vzniknout má takzvaná podmínka spolehlivosti. Pokud by podnikatelé v minulosti porušili zákon, úřad by jim už registraci neudělil. Ministerstvo chce novelu předložit do několika týdnů. Nespokojení klienti Lidové energie se můžou taky obrátit na Energetický regulační úřad.