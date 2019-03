ERÚ udělil rekordní pokutu čtyři miliony firmě Stabil Energy, používala prý agresivní obchodní praktiky

Rozhodnutí ERÚ popisující jednotlivá pochybení má přes 70 stran. Firma podle úřadu mimo jiné používala agresivní obchodní praktiky, když požadovala úhrady za služby, i když neměla uzavřené platné smlouvy. V desítkách dalších případů měla Stabil Energy nepravdivě informovat operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele, respektive že smlouvy byly uzavírány v prostorech obvyklých k podnikání, ačkoliv to nebyla pravda.

4. One Energy Česká republika a.s.: 500 000 Kč

2.–3. CENTROPOL ENERGY, a.s.: 2 000 000 Kč

Počtem největší skupinu porušení zákona, a to u více než 1100 odběrných míst, pak podle ERÚ tvoří zrychlený převod spotřebitelů poté, kdy konkurenční dodavatel ztratil možnost dodávat energie. „Stabil Energy ale v danou chvíli neměla fyzicky k dispozici uzavřené smlouvy, jak tvrdila. Spotřebitele navíc vůbec neinformovala o tom, že žádost o převod podala,“ sdělil mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Firma tvrdí, že naopak vždy postupovala tak, aby práva spotřebitelů ochránila. „Naší snahou bylo, aby zákazníci měli přístup k dodávkám energií za totožných podmínek, jako tomu bylo doposud. Bez našeho aktivního zásahu by totiž hrozilo, že by spotřebitelé ze dne na den přišli o svého dodavatele energií a následně by jim byly de facto vnuceny dodávky energií za horších podmínek. Tomuto jsme chtěli zabránit a postupovali jsme tak, aby zákazníci neutrpěli žádnou újmu a energie jim byly dodávány tak, jako doposud,“ uvedl Zabloudil. Jedním z právních kroků podle něj bude podání správní žaloby.

Stabil Energy má sídlo na pražských Vinohradech a provozovnu v Jihlavě. Z údajů ze Sbírky Listin vyplývá, že v roce 2017 dosáhla firma čistého zisku 15,1 milionu korun, meziroční nárůst činil 82,3 procenta. Podle údajů Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodávala firma na konci letošního ledna 2564 zákazníkům elektřinu a 3403 zákazníkům plyn.