„Šmejdi“ se zaměřili na zprostředkování energií. Kancelář ombudsmanky dostává desítky stížností

Spotřebitele v těchto případech kancelář odkazuje na Českou obchodní inspekci, která je dohledovým orgánem. „Zprostředkovatelé nejsou osobou, která by byla licencovaná podle energetického zákona, a nedohlíží na ně Energetický regulační úřad. Tohle vidíme jako problém. Jsou zde dva dohledové orgány, které částečně postihují obdobné nekalé praktiky, a je otázkou, jestli není na místě sjednotit to pod jeden,“ uvedla právnička.

„Po telefonu například nabídnou zprostředkování aukce na levnější energie, kdy je možné, že ji ani nezprostředkují. A většinou je to za účelem toho, že pokud ta osoba odstoupí od smlouvy, tak vymáhají smluvní pokutu,“ uvedla právnička kanceláře ombudsmanky Tereza Němcová Čáslavská.

Pokud 14denní lhůtu nestihli, umožňuje navíc zvláštní zákon smlouvu vypovědět, a to nejpozději 15. den poté, co byly zahájeny dodávky energie.

Česká obchodní inspekce (ČOI) uvádí, že pokud si lidé rozmyslí změnu dodavatele energie, kterou s podnikatelem sjednali u sebe doma , mohou od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, jako v případě ostatních služeb.

V květnu minulého roku přitom na společné tiskové konferenci zástupci Česká obchodní inspekce (ČOI), Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ministerstva průmyslu a obchodu oznámili, že chtějí více spolupracovat, aby zabránili tzv. šmejdům působit v energetice, která je na hraně kompetencí obou státních organizací. Proto má být upraven energetický zákon a zaveden tzv. spotřebitelský kodex (nový zákon o ochraně spotřebitele).

Ten by měl zvýšit ochranu spotřebitelů, zejména co se týče uzavírání smluv po telefonu. Nově by měly být smlouvy pro spotřebitele závazné teprve, až je podepíše. Návrh zákona má být vládě předložen v průběhu letošního roku.