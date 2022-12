Železnici čeká nový jízdní řád. Díky opraveným úsekům některé vlaky zrychlí

Do údolí řeky Svitavy se po roční výluce opět vrátily koleje i provoz na nich. Už o příštím víkendu tam začnou jezdit aspoň regionální spoje a během roku se vrátí i zbytek provozu.

Podobných velkých projektů se na české železnici dokončuje hned několik, jde mimo jiné o dluhonickou spojku u Přerova na trati z Olomouce do Ostravy nebo o část čtvrtého koridoru z Prahy do Českých Budějovic.

Druhá zmíněná je v provozu už od léta, ale vlaky po ní začaly jezdit plnou rychlostí až nyní, což vede k paradoxním situacím –⁠ rychlíky v tomto úseku už jezdí výrazně rychleji, jenže jízdní řád s tím zatím nepočítá, takže musejí v další stanici počkat dlouhé minuty.

Nové jízdní možnosti se začnou využívat od prosince. Úsek severně od Tábora zrychlí cestu do centra Prahy o devět minut (expresy ji poprvé zajedou pod hodinu), a když se přidá druhý úsek jižně od Tábora, nejrychlejší spoje se z centra Prahy do Českých Budějovic dostanou za sto minut – o osmnáct minut dřív než letos. Podle mluvčího Českých drah to cestující pozná i bez znalosti jízdního řádu.

Problém je, že jízdní doby třeba na linkách z Prahy do Ostravy se sice zlepší, ale vlaky pořád budou pomalejší než před třemi lety. Řada výluk, třeba ta u Ústí nad Orlicí, u Poříčan nebo v Pardubicích, totiž ještě neskončí. Průjezdnost podle generálního ředitele Správy železnic ovlivní až příští rok.