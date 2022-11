Kvůli výbuchu muničního skladu v Bílině navrhla policie obžalovat dva bývalé policejní pyrotechniky

Policisté navrhli obžalovat dva bývalé policejní pyrotechniky kvůli předloňskému výbuchu muničního skladu v Bílině na Teplicku. Státní zástupce by měl o návrhu rozhodnout do konce roku. ČT to řekl náměstek ústeckého krajského státního zástupce Dan Anděl. Podle deníku Právo čelí obvinění bývalý ředitel policejních pyrotechniků Michal Dlouhý a jeden z jeho podřízených. Muniční sklad vybuchl v září 2020, nikdo při tom nebyl zraněn.