Kvůli růstu cen si nemohou dovolit ubytovnu. Armáda spásy lidem bez domova pomáhá nocleženkami

Kromě přespání se mohou klienti v noclehárnách umýt a dostanou polévku s pečivem a teplý čaj. Za nocleh se platí symbolický poplatek mezi 20 a 45 korunami, ale řada lidí nemá ani to. „Cílem projektu je zajistit, aby nikde nikdy nikdo nebyl v Armádě spásy odmítnut proto, že nemá ani na symbolický poplatek za nocleh,“ řekl Krupa. Od prosince organizace nabízí v případě naplnění kapacit také možnost přečkat noc na židli v denních centrech.

Lidé mohou nocleženky zakoupit celoročně, zatím jich je na zimní sezonu připraveno 4000. Na letošním výběru by se podle Krupy mohlo podepsat zdražování a ekonomické problémy, kterým může řada dárců čelit. „Předpokládám, že se těch peněz asi vybere méně,“ řekl.

Kvůli cenám si někteří nemohou ubytovnu dovolit

Dodal, že ekonomické potíže se zatím významněji nepromítly do zvýšeného množství lidí na ulici, i když se objevují lidé, kteří si v důsledku růstu cen už nemohou dovolit ubytovnu. „Spíš se obáváme, co to přinese v letech dalších,“ doplnil ředitel. Již je podle něj znát větší zájem o potravinovou pomoc, kterou Armáda spásy zajišťuje ve spolupráci se sítí potravinových bank.

Armáda spásy například v Praze provozuje noclehárnu pro ženy v Holešovicích a pro muže nad 50 let v Malešicích, každá má kapacitu 28 lůžek. Na zimu pražský magistrát každoročně ve spolupráci s neziskovými organizacemi otevírá noclehárny pro zhruba 500 lidí, kapacitu je možné v případě tuhých mrazů navyšovat.