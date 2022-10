Pěstování některých plodin se už kvůli cenám energií nevyplatí, varují zemědělci

„Jestliže se nestabilizuje cena energie nebo nějakým způsobem nestanoví hranice ceny elektřiny a plynu, tak nemůžeme my stabilizovat ceny potravin. Pokud poroste cena energií, tak porostou i ceny potravin,“ říká prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Kvůli drahým energiím se také už nevyplatí některé plodiny pěstovat a zemědělci musí více než dříve řešit, co na pole zasít. Například v Mankovicích na Novojičínsku se rozhodli nevysít kukuřice na zrno a kvůli drahým energiím ji zde nevysejí ani příští rok. „Ceny za sušení mohou být tak vysoké, že to naprosto ekonomiku pěstování pohřbí,“ vysvětluje soukromý zemědělec Jan Kovář.

Už nyní ví, že výnosy z pěstování sóji nebudou tak velké jako loni. Kombajny proto do polí vyjely později než obvykle. „Sója je už skoro tři týdny zralá, nicméně kvůli dešťům, které teď byly, se nedala sklízet. Stačí i malý déšť – lepí se to na sítech kombajnů a je to neskliditelné,“ vysvětluje Kovář.

Meziročně nižší je také očekávaná úroda brambor, a to kvůli suchému počasí v průběhu vegetace. To potvrzují i zemědělci ve Štichovicích. Z jednoho hektaru pole mají zpravidla čtyřicet tun brambor, letos to ale bude výrazně méně. „Letos je sklizeň špatná, protože v létě během vegetace bylo velké sucho. Výnos bude méně než poloviční,“ uvedl předseda ZD Štichovice Václav Bulín. Brambory letos výrazně zdražily – z osmi korun za kilo na dvanáct.