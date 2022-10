Regionální projekty ohrožené inflací o dotace z EU nepřijdou, je možné je dokončit

Projekty s podporou z evropských fondů, kterým hrozilo, že kvůli růstu cen o dotace přijdou, se budou moct dokončit. Jejich příjemci se nemusí obávat vracení peněz, pokud by je nestíhali utratit v limitu. Návrh legislativních úprav schválil podle slov ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) Evropský parlament. Podle Bartoše se tak v Česku mohou zachránit tisíce projektů v hodnotě zhruba dvaatřiceti miliard korun.

Iniciativa vzešla z českého ministerstva pro místní rozvoj, podpořily ji i další členské státy EU. Komplexní soubor opatření upravující pravidla pro čerpání evropských fondů, takzvaný Fast-Care, schválil Evropský parlament v prvním čtení. Pomůže řešit už započaté projekty. „Hrozilo nedokončení projektů financovaných z fondů EU z důvodu rostoucích cen stavebních prací, materiálům, energií i narůstající inflace,“ připomněl Ivan Bartoš.

Evropský parlament podle něj schválil návrh legislativních úprav, které umožní ohrožené projekty z fondů politiky soudržnosti z období let 2014 až 2020 rozfázovat a dokončit. „Je to velký milník v úsilí o záchranu tisíců kvalitních projektů v našich regionech v hodnotě zhruba dvaatřiceti miliard korun,“ upřesnil.

Nové žádosti, ale podobné podmínky

Příjemci dotací, kterým narostly náklady a nestihli by dokončit projekty do roku 2023, by měli mít možnost získat chybějící dotaci z peněz dalšího období na roky 2021 až 2027. O finance budou muset znovu žádat, ale za podobných podmínek jako v minulém období.

Rozfázovat projekt si podle nové úpravy bude moct příjemce dotace nad milion eur (asi 25 milionů korun), zatímco původně byl limit pět milionů eur (asi 125 milionů krun). „Nedojde tak k pozastavení toku investic ani v době současné krize,“ řekl Bartoš.

Projekty, které se nedají rozfázovat, bude podle Bartoše možné dokončit z vlastních zdrojů, aniž se musí vracet celá dotace.

Návrh nařízení Fast-Care musí v říjnu ještě schválit Rada EU a pak by měl vstoupit v platnost. To už by ale podle Bartoše měly být pouze formality, protože shoda s EK i s parlamentem byla dosažena.