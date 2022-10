Dotační podvod tvůrců nedokončeného filmu Poslední z Aporveru posoudí Nejvyšší soud

Společnost měla na základě smluv vytvořit například pozadí pro výrobu animací či přepracovat už vyrobené podklady do 3D verze. Trojice ale věděla, že CZ PAP nic z toho nedodá a dodatky slouží jen k tomu, aby na film dostali od ministerstva kultury více peněz.

Soud odsoudil celkem tři muže. Režiséra a tvůrce filmu Tomáše Krejčího, tvůrce Jiřího Košťála a jednatele společnosti CZ PAP Petra Hemmra. Všichni tři odešli od soudu s tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let.

O odvolání rozhodoval Vrchní soud v Praze. Podle předsedkyně senátu Kateřiny Jonákové jsou ale podmíněné tresty příliš nízké. „Tato trestná činnost měla být ohodnocena nepodmíněnými tresty,“ řekla soudkyně.

Tresty nemohl soud zpřísnit. Podle zákona by se totiž musel odvolat státní zástupce. To se ale nestalo. Totéž platí i pro Nejvyšší soud. Za dotační podvod jim původně hrozil nepodmíněný trest na pět až deset let.

Prvoinstanční soud udělil nižší tresty z několika důvodů. Jeden z nich byl například i fakt, že muži měli čistý trestní rejstřík. „Soud musí odkázat mimo jiné na skutečnost, že od spáchání trestného činu uplynulo téměř deset let,“ uvedla tehdy předsedkyně senátu Vlasta Langhamerová z Městského soudu v Praze.

V roce 2014 podal fond kinematografie trestní oznámení. Podle fondu neodpovídal stav filmu v té době délce výroby ani vynaloženým prostředkům. Společnost Actor's Runway Agency vyhlásila v roce 2016 úpadek. V roce 2018 policie zahájila trestní stíhání. Fond, který na vznik filmu přispěl 47 miliony korun, se připojil k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody uvedené v obžalobě.