Azylové domy mají plno. Někteří lidé čekají na místo na ulici

Martin Slivka je otcem na plný úvazek. Sám se stará o dvě děti, jednomu budou tři roky, druhému je rok a půl. Příští měsíc budou v azylovém domě pro rodiny už rok a měli by ho proto opustit. Vyhlídka vlastního bydlení je přitom pořád vzdálená. „Já se sedmi a půl tisíci, s životním minimem, co s dětma máme… To nemůžu dát dohromady,“ říká.

Žádost o bydlení proto poslal i do jiných azylových domů. Jenže ty se plní. „Dá se říci, že zájem je téměř dvojnásobný. V tuto chvíli máme v pořadníku 22 rodin. Čekací doba se pohybuje kolem jednoho roku,“ popisuje vedoucí azylového domu pro rodiny s dětmi CSS Praha Dagmar Jelínková.

V celém Česku je 213 azylových domů. Nabízí přes 7200 lůžek. Na jedno z nich si musel počkat i Miroslav Kvasnica. Přišel o práci, nájem by platit nezvládl. Podle svých slov strávil více než měsíční čekání na ulici.

Velký zájem evidují i azylové domy mimo Prahu, třeba v Hradci Králové. „Nikdy v létě jsme neměli plnou kapacitu. Vždycky byla volná místa a klienty jsme v podstatě mohli ubytovat během několika dnů,“ uvádí vedoucí sociální pracovnice z Domu Matky Terezy Milena Altmanová. V kraji navíc chybí azylový dům pro ženy. Od října proto budou jeden otevírat. To ale podle oslovených odborníků problém neřeší.

Aby si lidé bydlení udrželi

„Je potřeba hledat nástroje teď, dokud lidé ještě bydlí, a investovat co nejvíc energie, sil a financí do toho, aby si lidé bydlení udrželi, protože je to pro společnost mnohonásobně levnější,“ zdůrazňuje ředitel Armády spásy Jan Krupa. Potřeba je také zajistit, aby se ti, co už o bydlení přišli, mohli co nejdřív vrátit do vlastního.

„Proto ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj vypracováváme zákon o dostupném bydlení. Zároveň i z evropských fondů se dají budovat dostupné obecní byty,“ prohlašuje náměstkyně pro rodinnou politiku a sociální služby z ministerstva práce a sociálních věcí Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL).

Ministerstvo zároveň vyzývá, aby se lidé, kteří se dostanou do problémů, nebáli včas ozvat a zajímali se o možnosti řešení. S tím, na jakou pomoc mají nárok, poradí třeba i sociální pracovnice obcí.