Nejdůležitější jsou nyní dodávky zbraní na Ukrajinu, soudí Vondra. Bžoch podporuje vojenský výcvik

V další časti pořadu oba politici debatovali kupříkladu o turistických vízech pro Rusy. Část EU, zejména pobaltské státy a některé středoevropské státy požadují zákaz jejich vydávání, zatímco Německo či Francie jsou proti tomu.

Vondra soudí, že by se zákazem turistických víz (nikoliv však těch humanitárních) mělo Rusům dát najevo, že Rusko vede vyhlazovací válku a něco by s tím měli dělat.

Bžoch upozornil, že ne všichni Rusové s politikou ruského prezidenta Vladimira Putina souhlasí. Turistická víza by pak mohli snadněji než ta humanitární využít k odjezdu ze země. Za řešení by tedy považoval tvrdší posuzování, zda turistická víza udělit. Ztížit proto současnou proceduru vydávání a zrušit případné dosavadní výhody při jejich získávání. To by odradilo běžné Rusy.

Vondra čeká, že současný spor dospěje ke kompromisu. Za nutné však považuje aspoň to, aby se zamezilo vydávání turistických víz jen „lusknutím prstů“ a ve zrychlené proceduře.