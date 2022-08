Do Česka přiletí americký ministr obrany, bude jednat o dodávce moderních bojových letounů

Českou republiku v příštím týdnu navštíví americký ministr obrany Lloyd Austin, bude jednat o dodávce bojových letounů F-35 Lightning. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy. Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel, která by měla nahradit švédské gripeny. Podle dřívějších odhadů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun, což by znamenalo nejdražší armádní nákup moderní historie.