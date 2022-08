Nový systém odměn vedení Správy železnic bude odrážet zpoždění

„Znamená to změnu orientace Správy železnic v nastavení aktivit. Do měřitelných ukazatelů kvality práce se dostává spolehlivost železniční sítě. Budeme sledovat, jak se zkracují zpoždění na české železnici s ohledem na aktivity Správy železnic. Je jasné, že ke zpožděním nedochází jen vinou Správy železnic, ale i chybami dopravců. I pro České dráhy bude platit, že budeme sledovat míru zpoždění v dalších letech,“ řekl Kupka.

Podle generálního ředitele Jiřího Svobody se v poslední době sešlo několik staveb na hlavních tratích, které způsobovaly velká zpoždění. Už na začátku příštího týdne by měla skončit zásadní omezení na úsecích Kolín–Velim a Velim–Poříčany na prvním železničním koridoru mezi Prahou a Ostravou. Další stavba, spojka Dluhonice, by měla být dokončena v listopadu. Pokračovat budou naopak práce na zastaralém úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, které by měly skončit až v příštím roce.

Kritérium spolehlivosti a propustnosti sítě bude mít celkovou váhu v odměnách 40 procent. Bude mimo jiné sledovat, jak se meziročně zlepšila míra zpoždění vlaků, jaká je výkonnost nákladní dopravy a kolik hodin stál provoz kvůli poruchám zabezpečovacího zařízení nebo trakčního vedení.

Mezi další kritéria patří realizace prioritních projektů, mezi něž patří výstavba tratí Praha–Beroun nebo klíčových spojení Brno–Přerov nebo Praha – Letiště Václava Havla. To bude mít váhu dvacet procent. Dalších deset procent bude za plnění dalších projektů. Zbytek kritérií bude hodnotit organizaci provozu a komunikaci a informovanost veřejnosti.

Správní rada jednala poprvé v obměněném složení. Od července ji nově vede hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Rada má dohlížet nad hospodařením jedné z největších státních organizací a řeší například i personální změny nejvyššího vedení. O jejím složení rozhoduje vláda, většinou na doporučení ministerstva dopravy.