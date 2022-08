Pro prevenci požárů v národních parcích by bylo potřeba víc strážců. Nejsou na ně ale peníze

přehrát video UK: Riziko velkých požárů v přírodě Zdroj: ČT24

Podle Vojtěcha Suchardy z advokátní kanceláře Arrows ETL Global může být zvýšení trestů za nebezpečné chování v chráněných oblastech a v lesích krokem, který může přinést debatu na toto téma a zlepšit obecné povědomí o správném chování v přírodě. „Každý by si měl sám v sobě uvědomit, že tím, jak se chová, může zasáhnout do života jiných lidí. Represe je až následek,“ apeluje Sucharda. Pokud by se našel například viník požáru v Národním parku České Švýcarsko, nesl by podle Suchardy i nyní odpovědnost za vzniklé škody.

Viník škodu nemusí splatit za celý život „Jak trestní zákoník, tak i občanskoprávní úprava počítá s tím, že když způsobím nějakou škodu, jsem za ni odpovědný. Míra náhrady výše škody, pokud se budeme bavit o desítkách milionů korun, je složitější otázka i z toho pohledu, že člověk nemusí být schopen za celý svůj život takovou škodu uhradit. Pak vstupují do hry pojišťovny,“ vysvětluje Sucharda. Tomáš Rothröckl, ředitel Správy Národního parku Podyjí, míní, že represivní akce je to poslední, co by vedení parku chtělo používat. „Dohledová činnost by měla mít spíš informační charakter, návštěvníkům informace často chybí,“ říká.