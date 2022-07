V úterý bude až 36 stupňů, ve středu ještě více. Kvůli riziku požárů nevyjedou o víkendu parní lokomotivy

Ve středu budou vedra ještě úpornější a téměř v celém Česku bude platit důraznější varování, podle kterého překročí odpolední teploty 34 stupňů Celsia. Očekávaná středeční maxima budou většinou mezi 32 a 36 stupni, v západní plovině Čech by mohlo být i 38 stupňů. Nejchladněji by mělo být i ve středu v Kraji Vysočina, kde bude platit nižší stupeň výstrahy.

Mohly by padnout historické denní rekordy. V pražském Klementinu, kde sahá historie měření až do 18. století, jsou zatím platné rekordy pro 19. a 20. červenec z roku 2006. Již v úterý by mohlo být v ohrožení tehdejších 34,3 stupně, ještě pravděpodobnější je, že nevydrží historický rekord pro 20. červenec, který činí 35,3 stupně. V Praze by mělo být ve středu až 36 stupňů.