Z torza plánované radnice Prahy 8 bude po dostavbě sídlo unijní agentury pro kosmický program

V současné době se Praha připravuje na zakonzervování stávajícího betonového skeletu torza areálu na Palmovce. „Jsme ve fázi, kdy brzy vypíšeme výběrové řízení na projektanta. Tato dokumentace zajistí první etapu, tedy navržený stav budovy. Potom bude další výběrové řízení na zařízení prostor podle požadavků agentury EUSPA,“ vysvětluje náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za TOP 09).

Dodává, že rozestavěná budova není v úplně dobrém stavu, ale podle analýz nedošlo k žádným destrukcím stavebních konstrukcí, proto je rekonstrukce a dostavba budovy vůbec možná. Cena dokončení budovy ještě není známá. Praha ale odhaduje, že za ní zaplatí více než miliardu korun.

EUSPA, která je jedinou agenturou Evropské unie se sídlem v České republice, v současné době využívá budovu v Holešovicích. Ta jí ale kvůli rozšiřování a nabírání nových pracovníků přestává stačit. Vláda pro ni hledala nové sídlo, sama ale neměla žádné vhodné budovy k dispozici. Sídlo agentury totiž nepotřebuje pouze administrativní prostory, ale také místo pro umístění technologií.

„Nakládají s utajovanými informacemi, a proto je nutné řešit opatření, jako jsou Faradayovy klece a další nástroje, které umožní jejich ochranu,“ vysvětluje specifické požadavky předseda správní rady agentury Václav Kobera. „Magistrát přišel s nabídkou využít budovu Nové Palmovky pro účely agentury a té se objekt líbí,“ dodal Kobera. Agentura by se chtěla stěhovat co nejdříve, nejlépe v roce 2024. Nicméně počítá s tím, že objekt tak brzo připravený nebude. Očekává proto, že by se mohla přemístit v roce 2025.

Nekonečné čekání na výstavbu

Samotný projekt centra Nová Palmovka má za sebou dlouhou historii. Jeho výstavbu za zhruba 1,1 miliardy v roce 2010 schválila Praha 8, která tam po dostavění chtěla umístit svoji radnici. Objekt začala městská část stavět v roce 2014. Už o rok později ale dodavatel stavby Metrostav utlumil práce na budově, a to kvůli nedoplatkům radnice za odvedené dílo. Peníze na projekt tehdy přestaly podle firmy Centrum Palmovka, která se starala o výstavbu komplexu a vlastnila ji městská část, proudit kvůli nejasnému vlastnictví budovy.

Po dlouhé době, kdy práce na centru stály a objekt byl prázdný, ho v loňském roce od městské části převzal pražský magistrát. Výměnou za budovu a pozemky Praha 8 dostane od města dotaci 550 milionů korun a zároveň zaplatí podle dohody stavební firmě Metrostav zhruba 142 milionů korun za práce na budově.

Metropole Praze 8 odpustila i dluh ve výši 244 milionů korun z půjčky ve výši 300 milionů, kterou radnici poskytla před několika lety na dostavbu. Náměstek pro rozpočet Pavel Vyhnánek (Praha sobě) tehdy řekl, že pokud by město na vrácení dotace trvalo, Praha 8 by bezpochyby čelila insolvenci.

Centrum Nová Palmovka by v budoucnu mělo být součástí proměny celé lokality, kde vzniknou nové domy a zmizí současné autobusové nádraží. Proměnou projde i nynější náměstí Bohumila Hrabala, přibude zeleň, lavičky nebo kavárna.