Vlakové spojení z Prahy na Plzeň stále vázne. Během sanace bude trať nejspíš zavřená úplně

Potíže odstartovaly ve čtvrtek. Na hlavní trati najel u Karlštejna do čerstvě sesunutého svahu rychlík, přičemž lokomotiva a první vůz vykolejily. K tomu se ještě trať opravuje i na jiném místě.

Kapacita tak zůstává omezená, některé vlaky musejí být nahrazovány autobusy. Část rychlíků teď končí v Berouně a cestující musejí přestupovat do autobusů. Pro spoustu z nich je to nepříjemnost.

„V současné době bychom chtěli, aby byl jednokolejný provoz co nejdéle, a až bude konkrétně docházet k odstraňování některých částí toho skaliska, tak budeme muset i zastavit provoz,“ vysvětlil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Další komplikace

Nová výstraha totiž přišla hned v pátek. Ještě dopoledne tam dělníci opravovali alespoň onu jednu kolej, zprůjezdnili ji, a hned ten večer spadly na koleje další kameny. Nejezdilo se skoro dvě hodiny.

„Chtěli bychom příští týden zveřejnit, co to bude mít přímo za vliv na provoz,“ uvedl Svoboda s tím, že se situací zabývají i geologové.

Všechny vlaky, které nejsou závislé na elektřině, už dispečeři vedou z Prahy do Berouna po lokálce přes Rudnou.

Ještě horší to je pro nákladní dopravce. Ti si musejí ze středu na západ Čech hledat jiné, mnohem delší trasy. Kapacita na ně prakticky nezbývá. I to je následek desítky let odkládané rekonstrukce klíčové tratě.

Potíže na jihu

Také železniční trať mezi Strakonicemi a Horažďovicemi na jihu Čech zůstává kvůli odstraňování škod po bouřce stále uzavřená. Živel tam škodil v noci z pondělí na úterý. Padlé stromy poničily vedení a voda podemlela část kolejí. Předběžné náklady na nápravu škod jsou zatím v desítkách milionů korun.

Kvůli bouřce musí dělníci opravit zhruba 300 metrů trati. V těchto dnech zde odtěžují násep, který budou muset následně zpevnit. Po dokončení zde začne plánovaná výluka kvůli opravě trakčního vedení. Na hlavní železniční tah z Českých Budějovic do Plzně by se vlaky mohly vrátit 30. července.