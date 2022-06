Dopravní stavby v Česku nejspíš podraží, soud zakázal Metrostavu účastnit se státních tendrů

Silnice číslo 34 z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce sice není ten nejdůležitější tah, ale aut tu jezdí dost na to, aby se vozovka začínala rozpadat. Firma měla v dubnu v Lásenici na Jindřichohradecku opravit pětikilometrový úsek do Horního Žďáru. Stavba ale ani nezačala.

Důvodem je nárůst cen surovin, kvůli kterému teď na řadě míst stavební firmy licitují a nechtějí za dřív vysoutěžené ceny pracovat. V tomto ohledu je to relativně častá situace. Problémem je na tomto konkrétním místě fakt, že onou firmou je čerstvě potrestaný Metrostav Infrastructure. Soud společnosti na příští tři roky zakázal účast ve veřejných zakázkách. Potrestal ji tak za korupční jednání bývalých manažerů.

„Pokud ještě nebyla podepsaná smlouva, Metrostav, respektive Metrostav Infrastructure ji nepodepíše, protože z rozhodnutí soudu již nemůže. Je-li smlouva již podepsána, bude (ji) Metrostav i Metrostav Infrastructure plnit,“ vyjádřil se pro ČT mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Krach jednání může opravy odsunout

Jenom na jihu Čech reportéři ČT napočítali tři stavby, kde se zatím nezačalo pracovat. A to je problém pro obě strany. „Výběrová řízení na těchto stavbách proběhla už v roce 2021 a došlo i k podepsání smluv. Bohužel nedošlo k dohodě se zadavatelem na termínu zahájení stavby,“ přibližuje mluvčí Metrostav Infrastructure Michal Jurman.

Silničáři se tedy potřebují s jednou z firem Metrostavu dohodnout v rámci už podepsané smlouvy, jinak budou muset zakázku vysoutěžit znovu. A to by opravy odložilo minimálně o rok.

K tomu přichází druhý problém - neukončené tendry. Místo Metrostavu musí dát zadavatel přednost druhé, obvykle dražší nabídce.

„V tuto chvíli se to týká sedmi zakázek zhruba v hodnotě 1,9 miliardy. Můžeme počítat, že deset procent z toho bude znamenat to, že vybereme druhého v pořadí, takže se to může týkat 200 milionů korun,“ odhaduje generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.