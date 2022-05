Vláda chce na ministerstvech zachovat jen politické náměstky

Z odborných náměstků, tedy náměstků pro řízení sekcí, by se stali od ledna podle novely vrchní ředitelé sekcí. Koalice chce zároveň zrušit omezení, podle kterého může mít člen vlády nejvýše dva politické náměstky.

Předkladatelé poukazují na to, že náměstek člena vlády nyní nemá významné pravomoci. V navrhovaném pojetí by podle důvodové zprávy představoval „přemostění mezi politickou částí moci výkonné a mezi úřednickým a zásadně apolitickým aparátem.“

Zrušení odborných náměstků by přineslo i změnu označení například náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. Byl by nejvyšším státním tajemníkem.

Funkční období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků by předloha omezila na pět let. „Cílem nové úpravy je zvýšení flexibility ve státní službě a efektivity jejího výkonu. Nová úprava přinese do státní služby prvek vnitřní konkurence, která bude motivovat představené k udržování či zvyšování úrovně výkonu služby,“ píše se ve zdůvodnění.

Koalice chce také rychlejší výběrové řízení

Zrychlení výběrových řízení na pozice ve státní službě chce koalice dosáhnout například zkrácením lhůty pro podávání přihlášek, elektronickou komunikací nebo rozšířením možností v omezení počtu uchazečů, kteří jsou přizváni na pohovor. Zaniknout by měl institut námitek proti průběhu a výsledku výběrového řízení, adepti by mohli využít stížnost podle správního řádu. Běžná úřednická místa by se obsazovala podle novely ve zjednodušeném výběrovém řízení.

Koaliční předloha rovněž rozšiřuje možnosti pro slaďování rodinného a osobního života se státní službou. Upravuje služební studijní volno. Obecným cílem novely je podle předkladatelů „vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit v tomto ohledu i odpovědnost představených“.