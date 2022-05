Novým apoštolským nunciem v Česku je arcibiskup Okolo, jmenoval ho papež

Jude Thaddeus Okolo se v Kanu narodil 18. prosince 1956 a na kněze byl vysvěcen 2. července 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1990 a postupně působil na apoštolské nunciatuře na Srí Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku a Austrálii a rovněž v Česku.

V roce 2008 byl jmenován apoštolským nunciem ve Středoafrické republice a Čadu, o pět let později v Dominikánské republice a apoštolským delegátem v Portoriku. Od května 2017 do současnosti byl Okolo apoštolským nunciem v Irsku, uvedla ČBK.

Předchůdce nového apoštolského nuncia v Česku Balvo byl ve funkci od roku 2018, letos v lednu byl rozhodnutím papeže přesunut do Austrálie.

Výběr nového pražského arcibiskupa

Server Aktuálně.cz tehdy citoval teologa a církevního historika z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Martina Vaňáče, že vzhledem k tomu, že se apoštolský nuncius podílí i na výběru biskupů, mohl by Balvův přesun znamenat blížící se oznámení nového pražského arcibiskupa.

Arcibiskupa vybírá Vatikán, nuncius by měl ale papeži poskytnout několik návrhů možných kandidátů, o nichž získá informace v místě působení. Proces výběru nového pražského arcibiskupa trvá od podzimu 2018, kdy Balvo jako velvyslanec Vatikánu do Česka přijel.

„Považuji za nepravděpodobné, že by byl nuncius odvolán od rozdělané práce. Dost dobře si nedovedu představit, že by se třeba několik měsíců čekalo na nového nuncia, který by se seznamoval s místní situací a rozběhl by nový proces. Domnívám se, že výběr je v takové fázi, že bude dokončen v dohledné době,“ uvedl v lednu pro Aktuálně.cz Vaňáč.

Dosavadní pražský arcibiskup Dominik Duka v roce 2018 dosáhl věku 75 let, kdy církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí. Ve stejném roce papež František v reakci na Dukův rezignační dopis arcibiskupa vyzval, aby pokračoval ve funkci, dokud nebude stanoveno jinak.