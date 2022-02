Dětem s odkladem nezbývá než zůstat ve školce. Přípravky pro předškoláky jsou jen v každé dvanácté škole

Počet přípravných tříd pro předškolní děti v základních školách se za posledních pět let sice téměř zdvojnásobil, i tak do nich může chodit sotva pětina dětí s odkladem. Vyplývá to z dat ministerstva školství. V letošním školním roce má přípravnou třídu 362 škol z celkově více než čtyř tisíc základních škol v Česku, tedy přibližně každá dvanáctá. Podle Asociace ředitelů základních škol je hlavním důvodem nízkého počtu „přípravek“ nedostatek kvalifikovaných pedagogů, malá kapacita škol, ale i nezájem rodičů. Podle oslovených psychologů přitom může přípravná třída připravit děti na školu lépe než školka.