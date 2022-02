Snížením DPH si Polsko namíchalo smrtící koktejl, říká Nerudová. Plošná pomoc může dle Fischera být prokletím ekonomiky

„Nedá se čekat, že by ceny energií nějakým způsobem výrazně klesly. Budeme si muset na to zvyknout,“ uvedl Dvořák. „Určitě bychom se měli soustředit na budování těch zdrojů, které jsou z velké části v naší moci. Druhá věc ale je, že je to problém, který není jenom náš,“ doplnil.

S názorem Nerudové souhlasí také Fischer. „Taková plošná opatření by mohla být prokletím ekonomiky a fiskální politiky. Jediné, co se v této situaci dá dělat, jsou adresná opatření šitá na míru,“ uvedl.

Podle Fischera je také třeba důkladně se podívat na legislativu, která s energetikou souvisí. „Ty varovné případy toho, co se stalo s Bohemia Energy a dalšími dodavateli, stojí za to, aby se posoudila role Energetického regulačního úřadu, ministerstva a vlády,“ doplnil.

Odstoupit od Zelené dohody?

Mezi politiky se objevují názory, že by se mělo jít proti Green Dealu. „Říct, že zrušíme Green Deal, je jednoduché řešení na poměrně složitý problém. Jednoduché řešení je okamžité, dotkne se stávající generace, řešení pro budoucí generace je složité,“ upozornila Nerudová. „Česká republika v trasformaci energetického mixu zaspala tak zhruba deset let, takže pro nás změna bude náročná a bude nás něco stát,“ dodala.

Bývalá rektorka také poznamenala, že Česko to zatím bez jaderných a plynových elektráren nezvládne. To si podle ní musejí všichni přiznat.

Fischer si myslí, že Česko možná problém energetiky nebralo moc vážně, a právě proto Zelená dohoda politiky překvapila. „Nelze to zastavit ani obejít, je to trend. My teď potřebujeme dobrou adaptační strategii, jejíž plnění samozřejmě nebude levné,“ uvedl s tím, že je pro obnovitelné zdroje, které jsou však podle něj v Česku velmi omezené. „Není to jenom politická záležitost, Green Deal proniká i do trhu,“ upozornil.