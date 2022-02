České dráhy chystají vyřazování starých lokomotiv. Jinak by do nich musely investovat miliony

Na rozdíl od zmíněných lokomotiv a jednotek, za které přichází náhrada, mají lokomotivy řad 150 a 151 vyrobené v roce 1978 stále dost práce. Zejména řada 151 s maximální rychlostí 160 kilometrů za hodinu je pro dráhy stále nepostradatelná v provozu expresních vlaků mezi Prahou a Ostravou.

Přesto i ony z kolejí zmizí, a to již v roce 2024. V roce následujícím totiž začne Správa železnic vyžadovat, aby vlaky na I. a II. koridoru (velmi zjednodušeně na trojúhelníku Praha–Brno–Ostrava plus na tratích do Děčína a Břeclavi) byly vybavené vlakovou částí zabezpečovacího systému ETCS. Ta ovšem stojí miliony a do lokomotiv, jimž v té době potáhne na padesátku, už nemíní dráhy tolik investovat.