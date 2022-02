Záchranné stanice se snaží navzdory zdražování a covidu udržet provoz. Zvířat mají více

Záchranné stanice pro volně žijící živočichy se snaží udržet v provozu i přes zdražování, pandemii a rekordní počty zvířecích pacientů. České televizi to za Český svaz ochránců přírody řekl Petr Stýblo, potvrdily to také některé z oslovených stanic. Zásadní problém vidí svaz ve zvyšování nákladů a snižování příjmů. Loni přitom Národní síť záchranných stanic poprvé přijala přes 30 tisíc opuštěných nebo zraněných zvířat. To je o téměř čtyři tisíce víc než v původně rekordním roce 2020.