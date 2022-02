V lyžařském středisku v Jeseníkách se zasekla lanovka. Desítky lidí museli hasiči dostat dolů

Někteří lidé na lanovce čekali více než dvě a půl hodiny. Na místě zasahovali hasiči, policisté i horští záchranáři. Část obsazených sedaček spustili dolů technici, aby z nich bylo možné vystoupit, oznámil provozovatel areálu Jaroslav Podzimek.

Ostatní uvíznuté snášeli hasiči pomocí lezecké techniky. Do akce se podle Balážové zapojili lezecké skupiny z Olomouckého i sousedního Moravskoslezského kraje. Silný vítr a sněžení bránily vzletu vrtulníku, který by byl za standardní situace do záchranných prací nasazen.

Závada lanovku zastavila zhruba o půl jedné odpoledne. „Stala se nějaká nemilá věc s brzdami a bohužel to nejsme schopni roztočit,“ řekl Podzimek.