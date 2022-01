Nová pravidla pro datové schránky. Soukromé zprávy jsou po deseti dnech označené jako přečtené

Takzvaná „poštovní datová zpráva“ je vlastně elektronickou obdobou doporučených psaní, kterými spolu mohou komunikovat všichni majitelé datových schránek, například v obchodních záležitostech. Mohou si tak posílat faktury, objednávky, upomínky a podobně.

Zatímco dosud měli tuto službu jen ti, kteří ji chtěli, nově ji mají aktivní úplně všichni uživatelé. Navíc se mění pravidla toho, kdy je taková obchodní – nebo chcete-li soukromoprávní – datová zpráva považovaná za doručenou.

„Pokud já bych se do systému nepřihlásil, neklikl, nedělal nic, tak nastane fikce doručení a ta je po deseti dnech,“ popsal ředitel odboru eGovernmentu z resortu vnitra Roman Vrba.

Upozornění na zprávu

Po deseti dnech se považuje za přečtenou, i kdyby nikdy nebyla otevřená. Definice doručení soukromých zpráv je tak nově stejná jako u těch, které přichází od úřadů. Podle advokátní komory nehrozí, že by kvůli tomu přibylo lidí, kteří propásnou důležitou povinnost.

„Myslím si, že to je vhodné posílení právní jistoty účastníků právních vztahů. Protože se nemůže stát to, že by se ta zpráva někde ztratila, že by ji omylem doručovatelka hodila do schránky sousedovi,“ uvedla místopředsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.