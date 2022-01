Státní zástupce obžaloval ředitele z ministerstva práce, měl ovlivňovat zakázku na informační systém

„Na obviněného byla na konci prosince 2021 podána obžaloba k Městskému soudu v Praze,“ uvedl Matula. Kvůli systému pro vyplácení dávek zasahovala policie na MPSV v únoru 2020. Následně obvinila šéfa oddělení bezpečnosti informací Karla Macka a náměstka pro ekonomiku a ICT Jana Baláče.

Podle dřívějších informací serveru iROZHLAS měl Macek podle vyšetřovatelů nabídnout úplatek nebo náhradní zakázky za to, že se firma DXC Technology (dříve Hewlett-Packard) stáhne z výběrového řízení. O věci poté údajně jednal i Baláč, a to s někdejším náměstkem na MPSV Robertem Baxou, který přešel právě do DXC. Možná škoda, kterou kriminalisté vyčíslili na 555 milionů korun, odpovídá částce, o kterou byla nabídka DXC levnější než nabídka druhého uchazeče, firmy OKsystem.

Baláč vinu přiznal

Policie oba muže stíhá na svobodě. Viní je ze zneužití pravomoci a z pletich při zadání veřejné zakázky. Baláč po obvinění v únoru 2020 médiím řekl, že při veřejných zakázkách úřadu vždy postupoval v souladu se zákonem a státu nezpůsobil žádnou škodu. Policie ho podle něj stíhá za „příliš manažerský přístup“.

Baláč ale nakonec loni v listopadu svou vinu přece jen přiznal, když uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Názor změnil poté, co ho policie navrhla začátkem července obžalovat. Dohodu ještě musí schválit soud.

„Termín veřejného zasedání o schválení dohody o vině a trestu uzavřené s jedním z obviněných dosud stanoven nebyl,“ uvedl Matula. Do soudního projednání ale zatím nechce komentovat, na jakém trestu se s Baláčem dohodli.

Institut dohody o vině a trestu má zrychlit a zjednodušit trestní řízení. Obviněný musí slíbit, že se přizná k trestnému činu, a na oplátku dostane mírnější trest. Na rozdíl od Baláče, Macek vinu nepřiznal a se státním zástupcem dohodu neuzavřel. Jeho vinu tak posoudí Městský soud v Praze, kam žalobce podal obžalobu.

Ministerstvo dosud nemá nový informační systém

Počítačový systém, jímž se řídí vyplácení sociálních dávek, vytvořil a spravuje OKsystem už od 90. let. Od roku 2017 mělo mít ministerstvo podle plánů systémy nové, dosud je ale nemá. Smlouvu s OKsystemem tak několikrát prodlužovalo. Za stav informačních systémů a závislost na jediném dodavateli sklízí MPSV dlouhodobě kritiku.

Po policejní razii v únoru 2020 na ministerstvu označil premiér Andrej Babiš (ANO) situaci na MPSV za velký problém a chtěl po ministryni Janě Maláčové (ČSSD) vysvětlení. Maláčová se s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) tehdy shodla na tom, že policejní zásah není důvodem pro její odstoupení z funkce.

Oba obviněné úředníky postavila mimo službu a Babiše požádala kvůli zajištění informačních systémů v gesci MPSV o svolání Bezpečnostní rady státu. Premiér k tomu ale neviděl důvod. Vzkázal, že Maláčová musí zvládnout systémy zajistit sama a že za ně nese odpovědnost.