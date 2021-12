Zrušené oslavy i zakázaná pyrotechnika. Silvestrovskou noc změní covid i městská nařízení

V sále na okraji Prahy by běžně vrcholily přípravy na silvestrovskou akci pro 150 lidí. Letos to však z důvodu omezení kapacity není možné, a oslavy tak nebudou. Do desíti večer se otevře jen vedlejší restaurace. „Museli jsme se klientům samozřejmě omluvit a vrátit vstupné,“ říká vedoucí provozu Kulturního domu Bílá Hora Kateřina Chovancová.

Bělohorský kulturní dům patří k podnikům, které rušily oslavy na poslední chvíli, den po oznámení nových pravidel. Hodně lidí uvnitř a hodně alkoholu je podle vlády až příliš velké riziko. „Týká se to všech akcí, je jedno, v kterou hodinu dne jsou pořádány, a ten limit je 50 lidí,“ sdělil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Účastnit se navíc mohou jen očkovaní nebo vyléčení. A u stolu musí sedět maximálně čtyři osoby z různých domácností. Část lidí se obává nákazy a ruší akce sama.

Bez speciálního programu

Restaurace často žádný speciální program na Silvestr neplánují, mají totiž jen minimum rezervací. Nižší zájem hlásí také většina hotelů. Třeba v Praze chybí hlavně cizinci. Výjimkou jsou horská střediska. Chybějící místa po cizincích na poslední chvíli nahrazují Češi. Někde například místo oslav připravili až novoroční brunch.

Provozní chtějí vědět, s jakými kompenzacemi, a hlavně kdy, mohou dál počítat. „Hledáme to nejvhodnější řešení z hlediska státního rozpočtu i vývoje protiepidemických opatření. Rozhodnutí se dá očekávat v průběhu ledna,“ avizuje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka. Podniky žádaly verdikt ještě do Silvestra, aby i ony mohly další těžký rok brzy uzavřít a nechat za zády.

Pyrotechnika bude omezená

Letošní Silvestr bude oproti normálu jiný i v ulicích. V Praze je omezené používání pyrotechniky. Proměnu silvestrovské noci odráží hlavně Václavské náměstí. Ještě na začátku století se tam konaly mamutí organizované akce, pak spontánní shromáždění davů. V letech před covidem se ale prostor změnil spíš jen na střelnici.

Pyrotechnika se teď nesmí na Silvestra a Nový rok používat na velké části území Prahy vůbec – a to včetně celé památkové rezervace, která sahá na pravém břehu Vltavy až k magistrále, tedy i přes celé Václavské náměstí. Petardy jsou zakázané i v okolí nemocnic, pečovatelských domů nebo zoologické zahrady i v lesoparcích nebo u vody.

„Pokud budou lidé používat pyrotechniku na těchto místech, tak od policistů mohou dostat pokutu až deset tisíc korun na místě a až sto tisíc korun ve správním řízení,“ vysvětluje mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.