Od pondělí si mohou pro posilující dávku přijít lidé starší 30 let už po pěti měsících

„Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní,“ doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Nyní tuto možnost mají lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit. Pro lidi nad 35 let měla platit šestiměsíční lhůta až do 5. ledna.

Kdy bude lhůta pro přeočkování zkrácena i pro lidi ve věku 18 až 30 let, Válek neupřesnil. Podle harmonogramu bývalé vlády by se tak mělo stát 19. ledna.

Pět měsíců po dokončeném očkování je v současné době 4,1 milionu lidí. Dosud posilující dávku dostaly dva miliony z nich. Zájem měli ale i mladší než pětačtyřicátníci. Například v Praze se rozšířila o víkendu na sociálních sítích informace, že neoficiálně je to v některých centrech možné. Nemocnice, která centra provozují, ale v pondělí deklarovaly, že pravidla dodržují a šlo o malé množství případů.