V zimě častěji hrozí infarkt, varují kardiologové

V chladných zimních měsících, především v prosinci a lednu, zaznamenávají lékaři více případů infarktů a mrtvic. Lidé, kteří mají kardiovaskulární choroby, by se neměli náhle vystavovat mrazivému počasí a měli by se také vyvarovat velké fyzické zátěže. Uvedl to předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.