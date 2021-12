Chybí osobní asistenti. Sociální služby proto omezují péči a zavádí pořadníky

Asistenti pomáhají autistickým dětem, lidem s handicapem nebo seniorům žít v domácím prostředí. O terénní péči usiluje stále více lidí. Organizace potřebují navýšit kapacitu, jenže zaměstnanci podle ředitele sociální služby Asistence Erika Čipery chybí.

Konkrétně v Praze jsou na tuto pomoc pořadníky. Společnosti hledají až stovku nových asistentů. „Musí se přemýšlet, co jde vyškrtnout, co ne. Lidi to tlačí do ústavů,“ vysvětluje Čipera.

Většina managementu se podle Čipery zapojila do terénní práce, aby bylo možné pokrýt poptávku. „Je to nouzové řešení. Teď oslovujeme asistenty, zvyšujeme platy,“ popisuje současné fungování sociální služby.