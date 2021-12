Poslanci z výboru se dostanou ke spisu k Čapímu hnízdu, Šaroch ho pošle do sněmovny

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO) kritizovala žalobce po zaslání první žádosti o zpřístupnění spisu, že vůbec nereagoval. „Jakákoliv známka života chybí,“ glosovala Válková jeho přístup, zatímco další člen výboru Marek Benda (ODS) Šarocha obvinil, že průtahy jsou „možná jeho styl práce“.

Nyní se situace změnila. „Státní zástupce nám vyšel vstříc a 7. prosince bude spis doručen do prostoru k tomu účelu vhodně připravenému přímo v mandátovém a imunitním výboru,“ řekla Válková Právu. Novinkou je i to, že žalobce svolil k převozu spisu do sněmovny. V minulosti, když žádal o Babišovo vydání, museli poslanci chodit na policii.